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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мне интересны Натхо и Вульф». Шама назвал игроков, которых хотел бы видеть в «Титане»

«Я могу назвать двух игроков, которые мне интересны. Из профиков – Амир Натхо. Из медиа, из тех кого реально подписать – Вульф», – сказал главный тренер «Титана».

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