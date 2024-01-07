Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед матчем с украинкой Цуренко

Анастасия Потапова приняла решение отказаться от участия в турнире в Аделаиде. Российская теннисистка Анастасия Потапова приняла решение сняться с турнира в Аделаиде перед матчем первого круга, в котором она должна была встретиться с Лесей Цуренко из Украины.
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