Пети о переходе Мбаппе в «Реал»: «Там есть Беллингем, именно он звезда «Мадрида». Килиан будет просто очередным игроком в истории клуба»

«Реал» был готов расстелить красную ковровую дорожку, дать Мбаппе кучу денег. Он был готов разбить копилку ради него.
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