Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече в Пекине обсудил со своим китайским коллегой Ван И конфликт на Украине, стороны подтвердили бесперспективность международных встреч по данному вопросу, которые продвигают «формулу мира» Зеленского, игнорируя тем самым интересы Москвы.
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