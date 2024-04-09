Лавров и Ван И обсудили конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече в Пекине обсудил со своим китайским коллегой Ван И конфликт на Украине, стороны подтвердили бесперспективность международных встреч по данному вопросу, которые продвигают «формулу мира» Зеленского, игнорируя тем самым интересы Москвы.