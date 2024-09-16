Разработчик «Князя Вандала Новгородского» пообещал новые нестандартные дроны

Научно-промышленный центр (НПЦ) «Ушкуйник» — создатель управляемого по оптоволокну беспилотника-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» — разработает новые нестандартные дроны, пообещал ТАСС гендиректор организации Алексей Чадаев.
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