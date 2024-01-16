Bloomberg: банки Китая вводят ограничения против РФ после угроз США

Как Bloomberg со ссылкой на источники, китайские государственные банки ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после обещаний США ввести вторичные санкции против организаций, оказывающих помощь России.
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