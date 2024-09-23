К 2030 году в России вдвое увеличится нехватка специалистов

Дмитрий Гурин

Чего то Сергеенков наговорил много а вот конкретики нет. Будет не хватать специалистов в каких конкретно сферах экономики? И как глава сайта по подбору на работу в текущем времени без анализа прошлых данных и перспективных с учетом специалистов учащихся в настоящее время может что то прогнозировать..... он случаем не метеоролог по образованию?