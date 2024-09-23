Основными причинами такой динамики являются демографические факторы.Глава HeadHunter Дмитрий Сергиенков предупредил, что к 2030 году нехватка специалистов в России может увеличиться вдвое.
К 2030 году в России вдвое увеличится нехватка специалистов
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Чего то Сергеенков наговорил много а вот конкретики нет. Будет не хватать специалистов в каких конкретно сферах экономики? И как глава сайта по подбору на работу в текущем времени без анализа прошлых данных и перспективных с учетом специалистов учащихся в настоящее время может что то прогнозировать..... он случаем не метеоролог по образованию?
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22 час.
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