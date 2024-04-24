Криптовалюту легализуют в РФ. Но только для трансграничных расчетов

В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты для внешней торговлиВ Государственную Думу России внесен новый законопроект, разрешающий использование криптовалют — в частности, обеспеченных стейблкоинов, — для расчетов в сфере внешней торговли.
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