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Закон, порядок, государство

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Пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП, сбежал с места аварии в Уссурийске

Пьяный водитель, совершивший смертельное ДТП, сбежал с места аварии в Уссурийске

В Уссурийске пьяный водитель, не имеющий прав, совершил смертельное ДТП. Погибла девушка, еще четыре человека получили травмы.

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