"Почему ты её избиваешь? Может, тебе тоже въ**ать?"

В Татарстане мужчина жестко проучил подростка, ударившего девушку по лицу. Юноша таскал спутницу за волосы и с матом гнал к подъезду, но расправу заметил местный житель.
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