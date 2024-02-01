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Актер Князев высказался о банковских счетах Аллы Пугачевой за границей

Актер Князев высказался о банковских счетах Аллы Пугачевой за границей

Актер Князев предположил, что заграничные счета стали причиной отъезда Аллы Пугачевой Князев считает, что Пугачевой пришлось покинуть страну, поскольку у нее могли отнять «что-то такое», чего она не захотела лишаться.

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