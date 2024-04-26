Украинский дрон против русской смекалки: Победил мешок с картошкой

Русский солдат сбил украинский дрон мешком с картошкой. Подвиг снял на видео украинский оператор.Украинский дрон пытался убить русского солдата, но оказался сбит мешком с картошечкой, который нёс боец, сообщает "Военная хроника".
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