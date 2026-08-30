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Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка на Украине

Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка на Украине

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Участница украинского дуэта "Потап и Настя", певица Анастасия Каменских 30 августа публично осудила дискриминацию русского языка на Украине.

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