Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка на Украине

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Участница украинского дуэта "Потап и Настя", певица Анастасия Каменских 30 августа публично осудила дискриминацию русского языка на Украине.
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