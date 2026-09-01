Nvidia и MediaTek расширяют сотрудничество и создают новую вычислительную платформу

В рамках сделки Nvidia инвестирует $3,5 млрд в MediaTek через конвертируемые облигации. При этом MediaTek присоединится к экосистеме Nvidia NVLink Fusion, что позволит гиперскейлерам, облачным компаниям и разработчикам ИИ создавать собственные XPU и интегрировать их в серверные стойки с высокоскоростным соединением NVLink.
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