Nvidia и MediaTek расширяют сотрудничество и создают новую вычислительную платформу

В рамках сделки Nvidia инвестирует $3,5 млрд в MediaTek через конвертируемые облигации. При этом MediaTek присоединится к экосистеме Nvidia NVLink Fusion, что позволит гиперскейлерам, облачным компаниям и разработчикам ИИ создавать собственные XPU и интегрировать их в серверные стойки с высокоскоростным соединением NVLink.