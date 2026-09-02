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Британский Минфин готовится раскулачивать тех, кто выиграл от кризиса

Британский Минфин готовится раскулачивать тех, кто выиграл от кризиса

Канцлер казначейства Джон Хили рассматривает введение налога на сверхприбыль крупнейших банков и нефтегазовых компаний в своем первом бюджете 28 октября.

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