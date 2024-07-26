"Приезжие говорят о том, что «скоро все коренные старики в селе умрут, а молодых они сами выгонят и это село будет мусульманским»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: русским запретили жаловаться! Переселенцы кошмарят коренных жителей села. Посёлок им 15 лет Октября в Саратовской области на слуху с 90-х годов, когда туда из Чечни переселились 40 семей представителей малого народа.
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