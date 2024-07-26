Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Приезжие говорят о том, что «скоро все коренные старики в селе умрут, а молодых они сами выгонят и это село будет мусульманским»

"Приезжие говорят о том, что «скоро все коренные старики в селе умрут, а молодых они сами выгонят и это село будет мусульманским»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: русским запретили жаловаться! Переселенцы кошмарят коренных жителей села. Посёлок им 15 лет Октября в Саратовской области на слуху с 90-х годов, когда туда из Чечни переселились 40 семей представителей малого народа.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
опять по поводу &#39;&#39;культурных&quot; объединений вопрос до конца не решён.Каким-&#39;&#39;всем народам&#39;&#39;? Что, и мигрантам тоже????????????????
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18 час.
Андрей Якобюк
таджики, уроды, вспомните как вы убивали РУССКИХ в 90, и теперь претесь к нам и что-то требуете, да вы на коленях должны перед НАМИ стоять 100лет. И к вопросу мигрантам: мы здесь хозяива, только при РУССКИХ все развивается, а с черными все разрушается, а РУССКИЙ МЕДВЕДЬ, очень скоро ПРОСНЕТСЯ, и пиздец всему черному и чиновникам и депутатам, ой не ЗОВИТЕ БУРЮ....
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15 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить вне зависемости от пола и лет
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