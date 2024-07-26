"Приезжие говорят о том, что «скоро все коренные старики в селе умрут, а молодых они сами выгонят и это село будет мусульманским»

Андрей Якобюк

таджики, уроды, вспомните как вы убивали РУССКИХ в 90, и теперь претесь к нам и что-то требуете, да вы на коленях должны перед НАМИ стоять 100лет. И к вопросу мигрантам: мы здесь хозяива, только при РУССКИХ все развивается, а с черными все разрушается, а РУССКИЙ МЕДВЕДЬ, очень скоро ПРОСНЕТСЯ, и пиздец всему черному и чиновникам и депутатам, ой не ЗОВИТЕ БУРЮ....