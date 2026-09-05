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Мировое обозрение

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Мир через чипы: как Nvidia помогла сделке США, Армении и Азербайджана

Мир через чипы: как Nvidia помогла сделке США, Армении и Азербайджана

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное в Вашингтоне 8 августа, имело не только дипломатическое измерение.

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