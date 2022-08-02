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Следком сообщил о падении ребенка с аттракциона в парке Минеральных вод

Следком сообщил о падении ребенка с аттракциона в парке Минеральных вод

В парке Минеральных Вод в Ставропольском крае подросток упал с аттракциона «Гигантские качели». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведении процессуальной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

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