Scarcity Warnings In Physical World Send Commodities To 14-Year High, Threatening Stock Rally Readers are familiar by now with the broad-based commodity rally, with energy, agricultural products and metals moving sharply higher as former Goldman Sachs commodities head Jeff Currie warned this summer of growing scarcity in the physical economy.
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