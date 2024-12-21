Памятка для туриста: выживание в экстремальных условиях Мангистау

Туризм по природным достопримечательностям Мангышлака стремительно набирает обороты. Паломничество в сакральные места, однодневные путешествия на автобусах в сопровождении опытных гидов, многодневные поездки на внедорожниках привлекают всё большее количество туристов.
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