Следком и Минприроды взяли на контроль скандальный проект по рекультивации свалки в ХМАО

Следственный комитет России начал доследственную проверку на возможные нарушения законодательства при реализации проекта по рекультивации одного из резонансных объектов накопленного вреда в Югре – свалки ТБО под Нефтеюганском.
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