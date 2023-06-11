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Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле центра города Токмак в регионе. ВСУ выпустили по населенному пункту снаряды из РСЗО «Град», написал политик в своем Telegram-канале.

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