KFC turns pickle obsession into high fashion with ‘Picklecore’

KFC Australia has swapped its famous red for pickle green in Picklecore, a fashion-inspired campaign by Special Australia that turns a limited-edition gherkin menu into an entire aesthetic.
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