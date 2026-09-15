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KFC turns pickle obsession into high fashion with ‘Picklecore’

KFC Australia has swapped its famous red for pickle green in Picklecore, a fashion-inspired campaign by Special Australia that turns a limited-edition gherkin menu into an entire aesthetic.

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