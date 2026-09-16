Минобороны получило участок Оки для укрепления обороны страны

Министерство обороны России получило в пользование площадь Оки размером 38 тысяч кв. м сроком на 20 лет, что направлено на обеспечение обороны и безопасности государства.
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