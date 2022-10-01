Fox News: после «поисков Джеки» республиканцы призывают Байдена пройти тест на когнитивные способности

После очередного ляпа Джо Байдена, когда он в ходе выступления в Белом доме обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, ряд законодателей-республиканцев выразили свои опасения по поводу умственных способностей главы государства, сообщает Fox News.
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