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Закон, порядок, государство

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В Самаре полицейские вместе с представителем Союза ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения Самарской области провели патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню защитника...

В Самаре полицейские вместе с представителем Союза ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения Самарской области провели патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню защитника...

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитания любви к Родине, повышения статуса защитника Отечества, формирования нравственной позиции, воспитателем Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при Главном управлении майором полиции Еленой Афанасьевой, с подростками, содержащимися в Центре, проведен урок мужества, посвящённый Дню защитника Отечества «Державы верные сыны!».

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