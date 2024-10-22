В Братске 85-летнего главу дачного кооператива задержали за двойное убийство

Глава СНТ заподозрил пару незнакомцев в воровстве и расстрелял их.Двойное убийство, совершенное 20 лет назад, раскрыли следователи братского отдела СК и сотрудники МВД.
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