Steak Lovers
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Steak Lovers

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Главная заготовка на зиму: о ней мало кто знает. Универсальные помидоры в собственном соку

Главная заготовка на зиму: о ней мало кто знает. Универсальные помидоры в собственном соку

Эта заготовка может стать главной на вашей кухне. Она универсальная, зимой без нее не обойтись. Использовать можно для приготовления супов, горячего, или просто заправить луком и маслом и подать к картошке.

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