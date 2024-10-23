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Всё о женщинах

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47-летняя Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала

47-летняя Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала

Колумбийская певица Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала GQ Spain. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

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