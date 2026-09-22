⚡️Над Севастополем за сутки российские военные и мобильные огневые группы поразили 11 беспилотников В результате атаки люди не пострадали, городская инфраструктура не повреждена, сообщил в своем канале в мессенджере MAX губернатор города Михаил Развожаев.
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