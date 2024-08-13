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Сенатор Грэм посоветовал Киеву нанять пилотов F-16 на пенсии

Сенатор Грэм посоветовал Киеву нанять пилотов F-16 на пенсии

Американский сенатор Линдси Грэм посоветовал Киеву нанять вышедших на пенсию пилотов для F-16. Это позволит киевскому режиму начать использовать переданные Западом истребители раньше, чем украинские летчики закончат обучение.

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