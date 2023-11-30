Профилактическая акция в рамках тематической недели ´СТОП - СПИД´.

29 ноября в рамках тематической недели ´СТОП - СПИД!´ проведена профилактическая акция, направленная на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции в молодёжной среде и тренинговое занятие ´СПИД - не случайность´, целью которого являлось формирование моделей безопасного поведения .
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