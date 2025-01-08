Китай восхищён вкусом: русские крабы и сладости завоёвывают рынок

Русские крабы, молочная продукция и сладости пользуются огромной популярностью в Китае. Алексей Дахновский, торговый представитель РФ, отмечает: ассортимент русских товаров в китайских магазинах расширяется, включая фарфоровую посуду и хлеб по российским рецептам.
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