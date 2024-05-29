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Ricci | Жилая недвижимость: Топ премиальных домов с вводом в 2025 году

Ricci | Жилая недвижимость: Топ премиальных домов с вводом в 2025 году

Эксперты компании Ricci | Жилая недвижимость проанализировали рынок новостроек и выяснили, какие из масштабных премиальных жилых комплексов будут введены в эксплуатацию уже в 2025 году – в выборку вошло шесть крупных проектов.

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