Ricci | Жилая недвижимость: Топ премиальных домов с вводом в 2025 году

Эксперты компании Ricci | Жилая недвижимость проанализировали рынок новостроек и выяснили, какие из масштабных премиальных жилых комплексов будут введены в эксплуатацию уже в 2025 году – в выборку вошло шесть крупных проектов.
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