Прокуратура проверяет законность перевозок пассажиров после аварии с автобусом в Крыму — внутри транспорта заблокированы люди Прокуратура полуострова организовала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров — в аварии с автобусом под Симферополем погибли 5 … .
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