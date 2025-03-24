Прокуратура проверяет законность перевозок пассажиров после аварии с автобусом в Крыму — внутри транспорта заблокированы люди Прокуратура полуострова организовала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров — в аварии с автобусом под Симферополем погибли 5 … .