Волгоградский музей Машкова представит выставку западноевропейской живописи

5 июня в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова откроется выставка «Путешествие с Эрмитажем», на которой будут представлены произведения старых мастеров Италии, Голландии и Франции из коллекции музея.
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