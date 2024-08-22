В Курск отправлена гуманитарная помощь из Тульской области

Вес «посылки» - порядка 25 тонн, куда вошли 3 тысячи индивидуальных наборов, которые состоят из 26 наименований продуктов длительного хранения, в их числе крупы, консервы, кофе и чай, кондитерские изделия и средства личной гигиены.