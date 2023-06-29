Четыре россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за последние 6 лет

В Нэшвилле завершился 1-й раунд драфта НХЛ. Клубы выбрали четырех российских хоккеистов. «Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии