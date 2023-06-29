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Четыре россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за последние 6 лет

В Нэшвилле завершился 1-й раунд драфта НХЛ.  Клубы выбрали четырех российских хоккеистов. «Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

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