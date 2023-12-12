Продажи туров по России выросли на 6%

Объем продаж туров по России в 2023 году вырос по сравнению с 2022-м на 6%. Наибольшей популярностью пользуются туры в Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.