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Продажи туров по России выросли на 6%

Продажи туров по России выросли на 6%

Объем продаж туров по России в 2023 году вырос по сравнению с 2022-м на 6%. Наибольшей популярностью пользуются туры в Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

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