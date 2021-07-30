Русский народ должен низко поклониться Станиславу Белковскому

Мы из Советского СоюзаПолитикаРусский народ должен низко поклониться Станиславу Белковскому Есть вещи в общественной жизни, которые не только говорить неприлично, но даже слушать “Шальные блаженные дураки”.Вернуться к статье293НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ТитаевСтранно, нажимаю на "нравится", а выскакивает "дизлайк". Убрал. Утверждаю здесь:"Нравится!"Жанна Чешева (Баранова)Что-то опять, видать "улучшили", в некоторых темах не могу на комменты поставить лайки((( всё трясётся и не реагирует на клики...Светлана МитленкоУ меня вообще не получается поставить лайк, дергаются значки как бешенные!Светлана МитленкоУ меня тоже! Только первый ставится, а так все дергается.Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++ Иначе плюсануть вам не могу, как будто МТ в параличе бьётся. Чем дальше, тем омерзительней становится оформление сайтаЛюдмила Ромакина (Кузнецова)В статье описан яркий (и реальный) пример использования ошибочных научных выводов в организации социальной жизни. Давайте начнем с эксперимента, точнее, с выводов из него. Почему при анализе результатов не учли наиболее значимый фактор: вся "Вселенная" мышей - потомство небольшого числа (четырех?) пар. В замкнутом пространстве при размножении произошло кровосмешение. Родственные браки, инцест - причина вырождения и дальнейшего вымирания. Неверные научные выводы лежат в основе социального обустройства. На нас проводят эксперимент по спасению нас от якобы грозящего вымирания, вскармливая при этом порой откровенных моральных уродов. Опасные игры! Ладно бы только "деньги на ветер", но ведь на идеях этих "мироспасателей" растут новые поколения русофобов, деградированных морально и интеллектуально. А люди-то наши - не одноклеточные, они всё чувствуют. Не могу сказать, что всё понимают, осознают. Нет, не все и не всё. Но в большинстве своем чувствуют, слышат, улавливают фальшь. И, возможно, интуитивно, неосознанно ощущают, что находятся в состоянии эксперимента, чужой и неразумной игры. И именно от ощущения этой чужой неразумной и вездесущей игры теряют интерес, к самой игре, к сопротивлению ей (ну не вступать же в спор с говорящими куклами). Страшные последствия этой игры нас еще ждут, а некоторые уже настигли. Но, как говорила моя бабушка: "свою голову всем не поставишь". Достучаться до сценаристов игр практически невозможно, они вроде бы внимательно слушают, но не слышат, заигрались ребята. Остается лишь наблюдать происходящее и продумывать способы вычищения страны от того дерьма, которым они ее накачали. Жестко, конечно, написала. Но жизнь - жестче.Светлана МитленкоДа хотя бы сотню убрали, остальные может быть мозги включили бы!Людмила Ромакина (Кузнецова)Светлана, спасибо за тему обсуждения!Светлана МитленкоПожалуйста. Мне тема понравилась тем, что отвечает на некоторые вопросы, в частности, почему терпят этих вражин.Людмила Ромакина (Кузнецова)Терпят, я думаю, по двум основным причинам. Во-первых, мы, вообще, народ терпеливый, неторопливый и милосердный. Долго запрягаем, да быстро едем. Присматриваемся, понять пытаемся. Пример тому и в этой статье. Автор пытается найти оправдание происходящего, понять и простить, а не "рубить головы сгоряча". Это очень по-нашему. Мы, если и бьем, то только в ответ, только для защиты своих близких, своих идеалов, ... себя в последнюю очередь, если уж очень противник докучает. Не могу забыть короткий репортаж с места обстрела на Донбассе в самом начале войны. Женщина, мать или бабушка убитого ребенка, тихо с невероятной глубиной и одновременно с потрясающей наивностью говорит: "За что?". Вот это "за что?" раскрывает нашу суть. Нам сложно даже мысль такую допустить, что бьют не за что-то, а "для того, чтобы". Чтобы убить, уничтожить и поживиться на этом. Формула у нас другая. Во-вторых, "терпеть" русофобствующих "оригиналов" довольно просто, нужно всего лишь переключить на другой канал, перейти на другой сайт или, вообще, устройство связи отключить от питания. Выйти из содержащего их информационного поля. Они ведь как Баба-Яга, сказку читаешь - страшно, а книжку закрыл - забыл и живешь своей жизнью. А вот если Баба-Яга в твоей жизни пакостничать начинает, тут либо Добрыню с Илюшей и Алешей звать приходится, либо самому "за меч браться". Лучше, конечно, первое, чтобы с печи не вставать :)Светлана МитленкоОтличная аллегория)))) Я согласна с Вашими словами. Но я имела ввиду: почему терпят власти. А это просто заказ. Точно по пословице: на то и щука, чтоб карась не дремал.Людмила Ромакина (Кузнецова)Ну, да. Организовывают нас, как могут :)Светлана Митленко))) своего рода противоядие. И, в общем, это правильно!Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++Светлана МитленкоСпасибо, Владимир.Людмила Ромакина (Кузнецова):)ляляамериканцы перед неграми на колени становятся а россиянам предлагают кланяться перед евреями? да шендер уже в деменции!Светлана МитленкоУгу... потому-то наши и разрешили в Сирии сбивать израильские летательные аппараты))))Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++++++++++++БОБорис ОсиповМожно и заиграться, как в 1917 году...Владимир Eвтушенко+++++++++++++++++++Владимир EвтушенкоЭто вообще безобразие, хочу плюс поставить, а не могу.Светлана МитленкоДа я тоже не могу, но я упрямая. Раз 20 нажму и на 21 систему переупрямлю))))Владимир EвтушенкоА мне легче 10 плюсов поставить, чем долбить кнопку.Владимир EвтушенкоА мне легче 10 плюсов поставить, чем долбить кнопку.Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Светлана МитленкоСегодня вроде поправили)))Галина александрова (НЕВОЛИНА)Полтора века назад английский премьер-министр, лорд Палмерстон, признался — «как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Вот так и нашим презренным либералам - говнюкам тяжело...просто невыносимо жить....Владимир EвтушенкоА век назад наш выдающийся геополитик генерал-майор Едрихин сказал - " хуже войны и с англосаксами можжет быть только дружба с ними". И история наглядно показадла это. Тот же Александр Первый, уложив на полях Европы десятки тысяч русских мужиков, отдал, мразь конченая, все плоды победы над Наполеоном Англии, нашему злейшему врагу. Его потомок Николай Романов, ничтожество на троне, ввязал РИ в ненужную ей ПМВ.Комментировать
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