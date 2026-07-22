Экономист перечислил продукты, которые сейчас выгодно закупать впрок

Свинину сейчас тоже можно купить выгоднее из-за излишков у производителей, впрок ее запасать не стоит из-за ограниченного срока хранения, как и курицу Экономист Леонид Холод объяснил падение цен на свинину снижением потребительского спроса и избытком продукции у производителей.