Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Экономист перечислил продукты, которые сейчас выгодно закупать впрок

Экономист перечислил продукты, которые сейчас выгодно закупать впрок

Свинину сейчас тоже можно купить выгоднее из-за излишков у производителей, впрок ее запасать не стоит из-за ограниченного срока хранения, как и курицу Экономист Леонид Холод объяснил падение цен на свинину снижением потребительского спроса и избытком продукции у производителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии