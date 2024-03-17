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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоханнес Бо о борьбе за общий зачет с братом Тарьеем: «Думаю, это моя первая победа над ним в играх разума»

Норвежский биатлонист выиграл пасьют на этапе в Кэнморе. За одну гонку до конца сезона он обеспечил себе победу в общем зачете – это пятый Кубок мира в его карьере.

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