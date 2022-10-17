Эковолонтеры запустили масштабные акции по всей стране к Международному дню без бумаги

Российский экологический оператор совместно с волонтерами-экологами «Делай!» проведет экологические уроки, просветительские акции и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия к Международному дню без бумаги, который отмечается 27 октября.
Российский экологический оператор совместно с волонтерами-экологами «Делай!» проведет экологические уроки, просветительские акции и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия к Международному дню без бумаги, который отмечается 27 октября.
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