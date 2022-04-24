Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Он отметил, что христианские организации ведут социальную и благотворительную деятельность. Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщили в пресс-службе Кремля.
Он отметил, что христианские организации ведут социальную и благотворительную деятельность. Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщили в пресс-службе Кремля.
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