Владислав Третьяк: «Трамп не открыл Америки. Овечкин – один из самых сильных хоккеистов мира. Приятно, когда руководители разных стран оценивают русского игрока»

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк дал комментарий о том, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным отметил заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем.