Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала

© РИА Новости . Стрингер Второе лицо государства Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии Вице-президент США Камала Харрис сменила действующего главу государства Джо Байдена в предвыборной гонке больше месяца назад, но за всё это время не разъяснила общественности свою позицию как кандидата в президенты США от Демократической партии, она не давала интервью, не проводила пресс-конференций, и вот наконец прервала молчание.
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