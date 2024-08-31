Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала

© РИА Новости . Стрингер Второе лицо государства Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии Вице-президент США Камала Харрис сменила действующего главу государства Джо Байдена в предвыборной гонке больше месяца назад, но за всё это время не разъяснила общественности свою позицию как кандидата в президенты США от Демократической партии, она не давала интервью, не проводила пресс-конференций, и вот наконец прервала молчание.