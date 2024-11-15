В Ленобласти продолжают капремонт 11 километров участка дороги Торфяное – Заостровье

Ещё один крупный ремонт в Приозерском районе начнётся в следующем году В Приозерском районе Ленобласти продолжается капитальный ремонт 11-километрового участка дороги Торфяное – Заостровье через поселок Веснино, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.