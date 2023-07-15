Царьград

5 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Надолго?Премьер Грузии ун...
  • надежда белугина
    Не все дураки. Грузии повезло на разумного премьера.Премьер Грузии ун...
  • Нина Токарева
    Нельзя туда ехать. Эрдоган может запросто отправить Путина в Гаагу. Ему предавать не в первой... Он же меняла, торгаш.Зеленский предлож...

Земле грозит катастрофа. Здесь есть повод для волнения и у России

Земле грозит катастрофа. Здесь есть повод для волнения и у России

Есть такая забава - конец света предсказывать и суровыми голосами вещать: "Мы все умрём!" Приблизительно раз в несколько лет звучат "прогнозы", которые призваны держать всё население планеты в страхе перед глобальной катастрофой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
&quot;Переживём и 2100-й&quot;  -автор явно оптимист, я понимаю, если бы он сказал - человечество переживет, так нет, вроде сам собрался, ну собственно всего то 77 лет осталось, как говорится - главное поверить в себя. А насчет концов света, за мои 64 года их столько было все и не упомнить. Если люди сами себя не угробят, то и не будет никакого конца.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх