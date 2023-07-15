Земле грозит катастрофа. Здесь есть повод для волнения и у России

Игорь Ямкач

"Переживём и 2100-й" -автор явно оптимист, я понимаю, если бы он сказал - человечество переживет, так нет, вроде сам собрался, ну собственно всего то 77 лет осталось, как говорится - главное поверить в себя. А насчет концов света, за мои 64 года их столько было все и не упомнить. Если люди сами себя не угробят, то и не будет никакого конца.