Автор много лет работает культурным обозревателем различных московских изданий. Большая часть бесед Олега Перанова с артистами, режиссёрами и музыкантами опубликована и хорошо известна.
Байки из-за кулис
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Автор много лет работает культурным обозревателем различных московских изданий. Большая часть бесед Олега Перанова с артистами, режиссёрами и музыкантами опубликована и хорошо известна.
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