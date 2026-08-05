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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об Игдисамове: «Изначально не понял ЦСКА – клуб с огромными традициями приглашает паренька, который... Почему нефутбольный человек? Всегда смотрю «Википедию» – играл или не играл»

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой признался, что не понял назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА .

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